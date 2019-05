Un video svela la fotocamera a scomparsa dello smartphone Redmi con Snapdragon 855

Grande Fratello 2019 : Valentina Vignali svela la verità sul rapporto tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini - video : L'influencer confessa: "Ivana dopo la festa gli è saltata addosso e ha iniziato a leccargli l’orecchio".

Lo smartphone Redmi con CPU Snapdragon 855 e fotocamera a scomparsa svelato da un video : Già protagonista di numerose indiscrezioni e di qualche conferma da parte della dirigenza di Redmi, lo smartphone con Snapdragon 855 è apparso in un video teaser

Rafael Amici - svelata la vera fidanzata : è più grande di lui (Foto e video) : La fidanzata di Rafael di Amici 2019: il racconto del ballerino della squadra Bianca Rafael Quenedit ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla sua fidanzata. Oggi ha parlato tanto di lei: i suoi compagni di squadra erano molto curiosi di sapere come ha conosciuto la sua dolce metà e altre curiosità sul suo conto. Sarà forse

Il primo trailer di Star Wars Jedi Fallen Order svela storia e data di uscita del nuovo videogame di Guerre Stellari : Come promesso e largamente anticipato, il primo trailer di Star Wars Jedi Fallen Order è finalmente tra noi. E arriva da un palco importante, quello della Star Wars Celebration 2019, grande kermesse dedicata all'epopea galattica creata oltre 40 anni fa da George Lucas. Il filmato ci porta allora nell'acclamato universo di Guerre Stellari a poche ore dal teaser di Star Wars Episodio 9. Questa volta, però, parliamo di un videogioco, confezionato ...

Francesco Chiofalo svela : 'Penso di essermi innamorato' - video : Penso di essermi innamorato.' Il personal trainer si è lasciato poi sfuggire che la ragazza che sta frequentando è molto nota nel mondo dello spettacolo: "Lei è un personaggio pubblico piuttosto ...

Svelata la data di Lucifer 4 su Netflix - il diavolo è nei dettagli nel teaser trailer con Tom Ellis (video) : Un detto recita "Il diavolo è nei dettagli", e finalmente è stata divulgata la data di Lucifer 4 su Netflix. Un teaser trailer con Tom Ellis annuncia il debutto dell'atteso quarto ciclo di episodi che verrò pubblicato in un'unica tranche sulla piattaforma video. Inoltre, sul servizio è possibile trovare le prime tre stagioni per un binge watching assicurato. Ma quando arriverà Lucifer 4 su Netflix? Con un trailer che svela il suo debutto tra ...

HONOR 20i/Lite svelato da alcune immagini e un video promozionale : Dopo HONOR 20 e 20 Pro tocca a HONOR 20 Lite, del quale stanno circolando alcune immagini insieme a una serie di possibili specifiche tecniche.

Gli skill tree di Days Gone svelati in video - ecco come miglioreranno le abilità : Sta per concludersi la marcia d'avvicinamento a Days Gone, la nuova IP esclusiva PS4 sviluppata dai ragazzi di SIE Bend Studio. Un progetto indubbiamente intrigante quello che si appresta a palesarsi al cospetto dei videogiocatori, con le stime attuali che parlano di ben sei ore di filmati a corredo di una storyline che avrà un ruolo assolutamente preponderante nell'esperienza ludica. Chiaramente una bella storia non ha senso di esistere ...

Grande Fratello 2019 - svelati i primi quattro concorrenti del reality - video : Alcuni dei concorrenti saranno del tutto sconosciuti, altri invece saranno in qualche modo legati al mondo dello spettacolo e del gossip.

MotoGp – “Puttana che roba bella” - Francesca Sofia Novello svela l’arcano : ecco di chi è la citazione ‘rubata’ da Valentino Rossi in Argentina [video] : Francesca Sofia Novello euforica sui social per il suo Valentino Rossi: la fidanzata del Dottore svela l’arcano sulla citazione post gara “Puttana che roba bella!” Questa la frase pronunciata da Valentino Rossi ai microfoni Sky appena terminata la sua gara di oggi a Termas de Rio Hondo. Il secondo posto del Gp d’Argentina ha mandato in estasi il Dottore che ha voluto usare una citazione per dimostrare tutta la sua ...

Svelato il Nest Hub Max : è uno smart display da 10 pollici con videocamera : Negli ultimi anni diversi prodotti di Google sono stati svelati per errore prima del momento previsto e pare che la stessa cosa sia avvenuta pure per lo smart display Nest Hub Max

Svelata la scaletta dello Sweetener Tour di Ariana Grande - video dalla prima data con omaggio a Mac Miller : La scaletta dello Sweetener Tour di Ariana Grande è ormai ufficiale: lunedì 18 marzo la popstar ha inaugurato il suo nuovo show al Times Union Center di Albany, a New York, con la data zero di quel Tour che solo qualche mese fa sembrava destinato ad essere cancellato. Dopo un anno difficilissimo in seguito all'attentato di Manchester del maggio 2017 ad un suo concerto e il lutto per la morte dell'ex compagno Mac Miller lo scorso settembre, ...

ESCLUSIVA – Nuova tappa de ‘Il Pallone d’Italia’ - Ghirelli svela tutto sulla Lega Pro : l’iscrizione ai campionati - il format e lo scandalo Pro Piacenza [FOTO e video] : 1/7 Foto Salvatore Dato/StrettoWeb ...

Uno smartphone nel frullatore svela un tesoro da riciclare - video : Uno smartphone nel frullatore per capire quanto sia importante riciclarlo: è l'esperimento provocatorio fatto dall'Università britannica di Plymouth per richiamare l'attenzione sui materiali di cui ...