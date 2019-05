ansa

(Di lunedì 6 maggio 2019) MILANO, 06 MAG - ''La nuovaallargata? I criteri d'accesso devono rimanere legati ai campionati nazionali, non bisogna togliere il sale dalle competizioni. Le wild card non devono esistere a ...

petrazzuolo : Calcio, Tommasi: in Champions per meritocrazia - InterMagazine2 : Calcio, Tommasi: in Champions per meritocrazia - milanmagazine_ : Calcio, Tommasi: in Champions per meritocrazia -