Stadio | Pallotta | «Vicini ai tempi di costruzione del Colosseo»

Roma - Pallotta Stadio in tre anni - spero che i politici non mandino tutto all aria : Pallotta non ha risparmiato critiche al mondo della politica, arrivando a dire che si augura che "stavolta non mandino tutto all'aria. Sono sempre le questioni politiche che rovinano le economie - ha ...

Pallotta : 28 mesi per costruire Stadio - sarà impianto più utilizzato in Europa meridionale : Roma, 28 mar. – James Pallotta spera di avere il nuovo stadio della Roma “entro tre anni, o giu’ di li'”. Lo ha detto il numero 1 del club giallorosso in una intervista rilasciata ad una web tv americana, la Real Vision. “Inizieremo a costruire alla fine dell’anno, poi ci vorranno circa 28 mesi prima dell’apertura”, ha spiegato sottolineando pero’ che “abbiamo tre anni di ...

Il Fatto : “Pallotta come Decio Cavallo - a lui hanno venduto lo Stadio e non la Fontana di Trevi” : Sul Fatto quotidiano scrive della questione stadio l’ex direttore Antonio Padellaro grande tifoso della Roma. E in modo sarcastico, amaro, fa il punto su quella che ormai sta diventando una vicenda tragicomica. Padellaro paragona Pallotta al signor Decio Cavallo cui – nel film Tototruffa62 – Totò e Nino Taranto vendono la Fontana di Trevi. A Pallotta – scrive – hanno venduto lo stadio. Altro che Fontana di Trevi ...

