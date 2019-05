Sergio Mattarella | rimpasto di governo e diktat | che teste farà saltare

Rai3 - scatta «L’ora della legalità». Nella prima puntata anche Sergio Mattarella e Liliana Segre : Loris Mazzetti, Liliana Segre Ci sarà anche un contributo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne «L’ora della legalità», il nuovo programma di Rai3 in onda da oggi – 5 maggio – alle 23.45. La trasmissione, a cura di Loris Mazzetti, porterà all’attenzione le storie di chi si batte (o si è battuto) contro la criminalità e in difesa della Costituzione. Nella prima puntata, anche un’intervista alla ...

Notre Dame - Sergio Mattarella a Parigi : “La cattedrale rispecchia la storia dell’Europa” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato oggi in visita alla cattedrale di Notre Dame, a quasi tre settimane dal terribile incendio che l'ha danneggiata. "Questa cattedrale rispecchia tanta parte della storia e della civiltà d'Europa, è un archivio di memoria", ha dichiarato Mattarella.Continua a leggere

Sergio Mattarella - l'indiscrezione sul governo tecnico di Dagospia : i sondaggi che spaventano il Colle : Dal Quirinale, Sergio Mattarella vede solo nubi nerissime all'orizzonte del governo, al punto che, secondo un retroscena di Dagospia, il Capo dello Stato potrebbe anche intervenire personalmente dopo le Europee con un nuovo esecutivo, più "del presidente" che tecnico, in stile Mario Monti. L'unico d

Sergio Mattarella - il retroscena : crisi a giugno e poi governo tecnico : Si rincorrono le voci nei palazzi della politica di una possibile governo del presidente dopo quella che viene definita una inevitabile crisi dell'esecutivo giallo-verde a giugno. A decidere sarà soprattutto il Quirinale che appunto con ogni probabilità opterà per un governo tecnico o di decantazion

Legittima difesa - Sergio Mattarella : “La legge non indebolisce il ruolo dello Stato” : Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla Legittima difesa, accompagnando il provvedimento con una lettera alle Camere e al premier Conte : "La nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini"Continua a leggere

Sergio Mattarella - quella voce dal Colle : guerra totale a Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Cosa lo turba : Aldilà delle polemiche sul 25 aprile Sergio Mattarella ha altri pensieri per la testa. A partire dalla tenuta del governo e dai rischi sempre più concreti di una crisi. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si attaccano di continuo in una guerra che lo "sconcerta", scrive il quirinalista Marzio Breda su Il

L'omaggio del presidente della Repubblica - Sergio Mattarella - all'Altare della Patria a Roma in piazza Venezia : In occasione del 74° anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima di recarsi a Vittorio Veneto, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all'Altare ...

Festa della Liberazione - Sergio Mattarella : «La libertà non si baratta con l'ordine» : «La storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva». Il Presidente della ...

25 aprile - il presidente Sergio Mattarella all'Altare della Patria depone la corona d'alloro : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Altare della Patria per prendere parte alle celebrazioni del 25 aprile, Festa della...

Sergio Mattarella celebra e difende il 25 aprile - "no a interessate riscritture della storia" : "I giovani facciano propri i valori costituzionali. La festa del 25 aprile ci stimola a riflettere come il nostro Paese seppe risorgere dopo la tragedia della seconda guerra mondiale. Un vero secondo risorgimento". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una cerimonia al Quirinale con le associazioni dei combattenti.Le associazioni partigiane e combattentistiche sono "un monito ad interessate riscritture della storia" ...

25 aprile - perché Luca Zaia (Lega) partecipa alla festa della Liberazione con Sergio Mattarella : In un'intervista rilasciata a Fanpage.it il governatore del Veneto ha spiegato perché sarà domani all'evento organizzato a Vittorio Veneto per celebrare la Liberazione dal nazi-fascismo, alla presenza del Capo dello Stato Mattarella. Zaia difende la scelta di Salvini, che invece sarà a Corleone: "Serve a dare una nota di attualità alla giornata. Resistenza è democrazia, e la democrazia è libertà. Non sta andando a pesca"Continua a leggere

Sergio Mattarella - indiscreto dal Colle : pronto a nuove elezioni - già stabilita una impensabile data : La situazione è grave. Il governo Lega-M5s non sembra destinato a reggere, affatto. I conflitti sono ormai insostenibili, i rapporti tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio completamente logori. Compromessa anche la figura di Giuseppe Conte, un premier ormai sfacciatamente grillino. E pure Sergio Mattare

Sergio Mattarella - la sbandata del Capo dello Stato sulle elezioni : toh - per chi tifa : Le prime indiscrezioni trapelate sull'intervista di Sergio Mattarella al periodico francese Politique internationale volevano il Capo dello Stato "preoccupato per l'avanzata delle forze sovraniste alle prossime elezioni europee". Una paura che Matteo Salvini, che quell'avanzata la sogna, per la qual

Il presidente Sergio Mattarella : “L’Ue sconfiggerà il vento del sovranismo con l’integrazione” : In una lunga intervista rilasciata alla rivista francese Politique Internationale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato: "Il vento del sovranismo non minaccerà l'esistenza dell'Ue, ma sui migranti bisogna lavorare insieme per trovare rapidamente una soluzione veramente europea".Continua a leggere