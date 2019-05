Samp - se va via Giampaolo - Pioli in pole : GENOVA, 6 MAG - Potrebbe essere Stefano Pioli il candidato numero uno nel caso in cui si dovessero separare le strade di Sampdoria e Marco Giampaolo. Le parole del tecnico blucerchiato nel dopo gara ...

Sampdoria - Giampaolo arrabbiato : “O cresciamo o vado via” : “Ho gia’ parlato con la societa’: un altro anno nell’anonimato, il prossimo, non ci sto a viverlo. In questi tre anni siamo cresciuti, ora ci serve uno step ulteriore o altrimenti non e’ proponibile che io rimanga qui“. Cosi’ Marco Giampaolo, tecnico della Samp, parla del suo futuro dopo il pari in casa Parma. “Non gioco su due tavoli – ha detto il tecnico dei doriani a Sky – Con ...

Sampdoria - Giampaolo in conferenza : “Proviamo a migliorare il risultato dello scorso anno” : Il recente cammino altalenante ha compromesso l’obiettivo qualificazione all’Europa per la Sampdoria, attesa domani dalla trasferta di Parma. Alla vigilia del match, le parole in conferenza stampa del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo. Ecco cosa ha detto. “Quando svanisce un obiettivo, le motivazioni vengono meno, nel calcio come nella vita. Poi però c’è il rispetto per la maglia, per la tifoseria e la voglia di ...

Cessione Sampdoria - rilancio Vialli! : Ieri pomeriggio a Milano, o a Cremona, non è ancora chiaro, secondo Il Corriere dello Sport sarebbe andato in scena un nuovo incontro con la cordata che avrebbe presentato una nuova proposta per l'...

Serie A Sampdoria - Vialli prepara il rilancio a 115 milioni : GENOVA - Mentre la Sampdoria si prepara alla partita con la Lazio , ultimissima chance per i blucerchiati di restare attaccati al treno Europa League, qualcosa è pronto a muoversi sul fronte ...

Sampdoria-Roma - Ranieri fa chiarezza : “Zaniolo non vuole andare via. Mirante? Penso di confermarlo” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, soffermandosi anche sul futuro di Zaniolo “Nicolò ha detto più volte che vuole stare a Roma. Ha un contratto massimo fino al 2023, capisco che fa notizia, ma la società non ha intenzione di venderlo, né lui di andare via“. L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, si esprime così su Nicolò Zaniolo, gioiello giallorosso ...

Samp-Vialli si fa? C'è la prima offerta del fondo americano : Non solo campo: a tenere banco in casa Sampdoria è anche quello che riguarda il futuro del club. Massimo Ferrero ha nuovamente parlato, spiegando come serva un'offerta concreta, ed economicamente ...

Sampdoria-Genoa - al via la vendita dei biglietti : ecco le info : Si avvicina l’appuntamento con il derby di Genova, gara che ha suscitato non poche polemiche nei giorni scorsi per la decisione della Lega Serie A che aveva inizialmente collocato la gara il lunedì sera. Si è poi arrivati al dietrofront definitivo che consentirà di disputare la gara domenica 14 aprile alle ore 14. I biglietti […] L'articolo Sampdoria-Genoa, al via la vendita dei biglietti: ecco le info è stato realizzato da Calcio e ...

Cessione Samp - c’è l’offerta di Vialli : pronti 80 milioni : L’offerta per la Sampdoria è arrivata: ora la palla è nelle mani di Ferrero e dell’advisor Mediobanca. “Per ora solo chiacchiere e distintivi”, aveva commentato il patron doriano nei giorni scorsi, ma la proposta ora è reale. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, il gruppo rappresentato da Gianluca Vialli ha formalizzato ieri la […] L'articolo Cessione Samp, c’è l’offerta di Vialli: pronti ...

Cessione Sampdoria - Vialli presenta un’offerta ufficiale a Ferrero : i dettagli : Cessione Sampdoria, Massimo Ferrero e Gianluca Vialli continuano a trattare in sordina nonostante le recenti smentite del patron doriano La trattativa per la Cessione della Sampdoria prosegue sotto traccia. Secondo il Secolo XIX sarebbe stata presentata dal gruppo guidato da Gianluca Vialli, un’offerta da 80 milioni di euro per prelevare il club doriano dalle mani di Massimo Ferrero. Il patron però per il momento regge e chiede 150 ...

Cessione Sampdoria - Ferrero tuona : “brutta figura per Vialli! I tweet di Mantovani? Chiedete a lui” : Massimo Ferrero ha voluto smentire tutte le voci circolate nelle ultime ore relativamente alla possibile Cessione della Sampdoria Massimo Ferrero, al termine del CdA, ha tuonato contro tutte le voci relative alla possibile Cessione della Sampdoria. Le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb, sono molto forti e sembrano voler smentire tutte le ultime indiscrezioni che anche lo stesso Enrico Mantovani sembrava avallare: “Ripeto, è un ...