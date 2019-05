Pjanic al Psg? Tutto può succedere Calciomercato | Juventus su Rabiot e Pogba

Pjanic-Real Madrid o PSG : l’addio prende forma - ecco il reale motivo : PJANIC REAL Madrid- Come accennato in mattinata, Miralem Pjanic sarebbe pronto a dire addio alla Juventus in vista della prossima sessione di mercato estivo. 80 milioni il prezzo del suo cartellino. Il Real Madrid osserva interessato e sarebbe pronto ad affondare il colpo per regalare il regista bosniaco a Zinedine Zidane. La Juventus, come detto, […] More

Mercato Juve - Pjanic : “Psg? Tutto è possibile” : Miralem Pjanic strizza l’occhio al Psg. In un’intervista a Canal +, il regista bosniaco non esclude l’addio alla Juventus e apre ad un ritorno in Ligue 1, dove è già stato protagonista con la maglia del Lione: “Il mio obiettivo, negli anni a venire, è assolutamente quello di vincere la Champions League – dice Pjanic, 29 anni -. Il futuro? Tutto è possibile nel calcio. Sono in un grandissimo club, non penso ...

Calciomercato Juve - Pjanic : 'Psg? Tutto può succedere. Ma devono essere tutti d'accordo' : Miralem Pjanic via dalla Juve? Niente di certo, niente di ufficiale, è presto per parlare di Calciomercato, ma il bosniaco - intervistato da Canal Plus in Francia - ha parlato del suo futuro e dell'...

Pjanic apre al Psg : «Tutto può succedere» : PARIGI - Miralem Pjanic , ospite del programma Canal Football Club su Canal+, ha parlato del suo futuro e del sogno nel cassetto: vincere la Champions League . Il regista bosniaco ha vinto quest'anno ...

Don Balon : il Psg fa 'tremare' la Juve - vuole fortemente Pjanic (RUMORS) : La disfatta della Juventus in Europa non ha di certo spento l'interesse dei grandi club per alcuni giocatori bianconeri, e tanti stanno guardando in casa bianconera per poter rinforzare le loro rose. Uno dei giocatori più apprezzati è sicuramente il centrocampista Miralem Pjanic, uno dei registi più forti a livello europeo e come tale ha molto mercato. Non solo il Real Madrid di Zidane apprezza il mediano bosniaco, di recente anche il Paris ...

Juve - assalto del Psg a Pjanic : pronti 70 milioni : ROMA - Pjanic : 70 milioni dal Psg . C'è fermento intorno al regista della Juve : le grandi manovre per strappare il regista ai campioni d'Italia stanno prendendo quota. E le insidie arrivano da ...

Mercato Juve : possibile offerta del Psg per Pjanic - probabile l'addio di Douglas Costa : La Juventus è pronta a buttarsi sul Mercato per cercare di allestire una squadra competitiva in Serie A e Champions League ma gran parte degli arrivi passeranno necessariamente anche da alcune cessioni. Ad esempio in difesa il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio) dovrebbe portare l'arrivo di almeno due difensori centrali, con Varane del Real Madrid, Hummels del Bayern Monaco, ...