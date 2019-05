agi

(Di lunedì 6 maggio 2019) Dai ranking internazionali l'Italia appareun Paese in digital divide pur essendo il Paese al mondo con il maggior numero di smartphone pro capite e ciò non può non far riflettere. Ad oggi l'...

contribuenti : 'Perché l'agenda digitale è ancora in ritardo. E come si può ripartire' - CiccioRusso_Agi : RT @Agenzia_Italia: 'Perché l'agenda digitale è ancora in ritardo. E come si può ripartire'. Anticipazioni del discorso di Luca #Attias, @t… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: 'Perché l'agenda digitale è ancora in ritardo. E come si può ripartire'. Anticipazioni del discorso di Luca #Attias, @t… -