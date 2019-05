Napoli | ai Baretti spuntano i video del ' ballo armato' | pistole e maschere di Anonymous

Napoli - blitz nella movida : arrivano le forze dell'ordine e i baretti si svuotano : Più controlli e più sicurezza. Dopo i fatti avvenuti lo scorso sabato notte nella zona di via Bisognano a Chiaia, diverse pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato hanno...

Napoli - l'attore della Paranza dei bambini accoltellato ai baretti scambiato dai pusher per un rivale : Dunque qualcuno cercava qualcuno del rione Traiano. Alle tre di notte, in via Calabritto, a cento passi dai baretti di Chiaia. Strano posto e strano orario per regolare conti in sospeso, specie se...

Napoli - l'attore della Paranza dei bambini accoltellato ai baretti : 'Fiero di non essere scappato' : 'Non mi sono tirato indietro e ho reagito a testa alta'. Questa volta non è la frase tratta da un copione e non sta interpretando uno dei personaggi del film La Paranza dei bambini. Mentre pronuncia ...

Napoli - accoltellato ai «baretti» di Chiaia l’attore de «La Paranza dei bambini» : l’attore Artem Tkachuk, 18 anni, è stato avvicinato da un gruppo di giovani che lo ha aggredito: la sua prognosi è di 20 giorni

Choc a Napoli - accoltellato ai baretti di Chiaia l'attore della Paranza dei bambini : L' attore Artem Tkachuk, protagonista de «La Paranza dei bambini», il film tratto dal romanzo di Saviano, è stato accoltellato questa notte. Il 18enne di origine ucraina,...

Napoli - movida choc ai baretti di Chiaia : 18enne bloccato con una pistola : Nell?ambito delle costanti attività del gruppo investigativo sulle bande giovanili violente costituito presso la Squadra Mobile, nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato ha...

Napoli - 19enne accoltellato a Chiaia : «Io mai più ai baretti» : Lame, vodka e sangue. Torna il peggio della movida napoletana, con tanto di risse e coltelli. Ancora una volta a Chiaia. E il bilancio è drammatico: un ragazzo ferito e due aggressori ancora...