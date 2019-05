MotoGp - Test Jerez de la Frontera – Quartararo il più veloce - doppia caduta per Lorenzo : nuovo spoiler Suzuki [TEMPI] : Quartararo il più veloce nei Test del lunedì di Jerez de la Frontera: il giovane pilota Petronas davanti a Crutchlow e Morbidelli. Sessione sfortunata per Lorenzo che cade due volte, novità per Marquez e Rins Neanche il tempo di recuperare le energie dalla dura gara di ieri che i piloti di MotoGp tornano subito in pista. Anche quest’oggi, lo scenario è lo stesso della gara di domenica, il tracciato di Jerez de la Frontera che ha ...

MotoGp - test Jerez : Quartararo in testa a metà giornata - Rossi indietro : Jerez - Fabio Quartararo sulla Yamaha Petronas fa registrare il miglior tempo provvisorio a metà giornata nei test MotoGp di Jerez: il pilota segna 1:37.101. Subito dietro la Honda di Marc Marquez a ...

DIRETTA TEST MotoGp 2019 JEREZ/ Streaming video e tv : Quartararo balza in testa! : DIRETTA TEST MOTOGP 2019 JEREZ de la Frontera: cronaca live della giornata che i piloti affrontano un giorno dopo aver corso il quarto Gp stagionale.

MotoGp – Test Jerez de la Frontera : la Yamaha lavora sull’elettronica - piloti Petronas davanti a tutti a metà giornata[TEMPI] : Quartararo ritrova il sorriso: è lui il più veloce a metà giornata ai Test di Jerez de la Frontera Dopo lo spettacolo del Gp di Jerez de la Frontera, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della MotoGp non hanno avuto molto tempo per riposarsi: giusto il minimo indispensabile per ricaricare le pile per tornare in sella alle loro moto per un’intensa giornata di lavoro in pista, sempre in Spagna. Sono infatti in corso i Test di ...

MotoGp - Test Jerez 2019 : Fabio Quartararo avanti a metà giornata su Marquez - indietro le Ducati - male Rossi 17° : Per mettersi alle spalle, almeno in parte, la cocente delusione di ieri, Fabio Quartararo ha chiuso al comando la prima metà della giornata dei Test di Jerez de la Frontera (Spagna) riservati alla MotoGP. Il francese del team Yamaha Petronas ha stabilito il limite delle prime quattro ore di turno, in 1:37.101, portandosi ad appena 221 millesimi dal tempo della pole position di Marc Marquez di sabato. Il campione del mondo, come sempre in grande ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : giornata cruciale per Valentino Rossi e Dovizioso per contrastare Marquez : Benvenuti alla giornata di Test riservati alla MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera (Spagna). Laddove ieri si è corso il Gran Premio di Spagna, con il successo in scioltezza di Marc Marquez, i protagonisti della classe regina avranno a loro disposizione la pista andalusa per otto ore, dalle 10.00 alle 18.00, per lavorare sulle rispettive moto in vista del prosieguo della stagione. Questa intensa giornata di Test sarà importante sotto ...

MotoGp oggi - Test Jerez 2019 (6 maggio) : orario d’inizio e come vederli in tv e seguirli in tempo reale : oggi, lunedì 6 maggio, andranno in scena i Test Jerez 2019, sessione importante per permettere ai piloti ed ai team della classe regina di provare nuove soluzioni in vista dei prossimi appuntamenti iridati. Dopo la quarta gara mondiale che si è disputata proprio sul tracciato andaluso, Marc Marquez ha imposto la sua legge, ottenendo il secondo successo stagionale e tornando in vetta alla graduatoria iridata. A breve distanza lo inseguono lo ...

MotoGp - come seguire i test di Jerez : la guida : Si comincia con la MotoGP, impegnata sul tracciato spagnolo lunedì dalle 10 alle 18 , mentre il giorno successivo toccherà a Moto2 e Moto3 : avrete la cronaca live su Skysport.it attraverso il live ...