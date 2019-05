La nuova Via della Seta cinese è molto più di quel che sembra

Pavia - cede un tratto di Strada nuova : bus deviati : Pavia, 6 maggio 2019 - Chiuso al traffico corso Strada Nuova . L'asse del centro, l'unico che viene percorso dagli autobus dopo la pedonalizzazione di corso Cavour, oggi pomeriggio è stato interessato ...

Verso le amministrative. 'Viabilità - nuove rotatorie - piste ciclabili - la nuova chiesa e collegamenti verso il mare' : Riteniamo che possa essere utilizzato al meglio per attività legate ai prodotti tipici, alla promozione del territorio e dell'accoglienza turistica e per l'organizzazione di spettacoli nel rispetto ...

Legittima difesa - verso archiviazione con la vecchia norma a Tivoli. Procuratore : “Se non basta applicheremo la nuova” : C’è stata l’irruzione “violenta” nell’appartamento con un piede di porco. Tre dei cinque colpi esplosi dalla vittima del furto sono stati sparati all’interno del salone, dove lo stesso figlio del proprietario ha sorpreso i quattro malviventi. Mentre gli inquirenti hanno quasi la certezza che il ragazzino albanese ferito sia stato colpito all’interno della casa, deducendo che gli altri due colpi esplosi nel giardino siano andati a vuoto. Da ...

Gomorra 5 - Saviano svela il copione della nuova stagione : 'Continuo a scrivere?'. La risposta di un ragazzo di Scampia : Dopo il gran finale di 4 andato in onda ieri è già tempo di guardare alla prossima stagione. Gomorra 5 si farà e la conferma è ufficiale ed è arrivata da Sky ancora prima della trasmissione dei due ...

nuova Audi RS5 sportback : al via le vendite - vediamo assieme caratteristiche e prezzo[GALLERY] : Audi RS5 sportback: iniziano le vendite in italia della potente coupé cinque porte con caratteristiche tecniche da sportiva pura Al via la prevendita in Italia di Audi RS 5 sportback. La coupé a cinque porte da 450 CV costituisce una novità assoluta: mai, prima d’ora, RS 5 era stata proposta nella configurazione di carrozzeria sportback. Al design emozionale e all’adattabilità per l’utilizzo quotidiano si accompagnano prestazioni ...

Don Matteo - al via le riprese della nuova stagione in tv nel 2020 (con meno episodi) : Don Matteo 12 su Rai 1 nel 2020. Iniziate le riprese a Spoleto ma dopo vent’anni cambia formato Era il 1999 quando a Gubbio iniziavano le riprese della prima stagione di Don Matteo con Terence Hill nei panni del prete detective e Nino Frassica in quelli del maresciallo Cecchini. E il fenomeno degli ascolti italiani, torna sul set ma cambia formato. La nuova stagione che arriverà in tv soltanto nel 2020 (a 2 anni di distanza dalla ...

Ciclista investita nella nuova rotonda di viale Palmanova : Ciclista investita in viale Palmanova , a Udine . L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno nella nuova rotonda che collega l'arteria con via Melegnano e via Di Brazzà. Secondo una prima ...

Spoiler 'Mentre ero via' - sesta e ultima puntata : una nuova rivelazione cambierà tutto : Giunge al termine su Raiuno l'appuntamento serale con la fiction "Mentre ero via" che annovera tra i suoi protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Il prossimo giovedì 9 maggio, in prime-time alle ore 21:30 circa, andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione di grande successo che ha appassionato un numero sempre più elevato di spettatori. Tutti i nodi e gli intrecci emersi nel corso di queste settimane verranno ...

Giappone - al via le cerimonie per l'abdicazione dell'imperatore : comincia una nuova era : l'abdicazione di Akihito è la prima in 200 anni di storia della casa reale Giapponese, la più antica monarchia ereditaria esistente al mondo senza aver subito interruzioni, a partire dal 660 a.C.

Al via le riprese di Masantonio - la nuova serie tv Cattleya con Alessandro Preziosi : Novità importanti in arrivo da Cattleya che ha riaperto i "cantieri" per mettere insieme una nuova serie tv, Masantonio. Questo dovrebbe essere il titolo o, comunque, il protagonista di una nuova serie di episodi che vedrà come protagonista Alessandro Preziosi. L'attore, reduce dal successo di Non Mentire per Canale 5, è pronto per buttarsi a capofitto nel suo nuovo progetto le cui riprese sono iniziate proprio oggi a Roma. In un primo ...

Porto di Trieste - libro "La nuova Via della Seta. Voci italiane sul Progetto globale cinese" : La Sala Rossa della Torre del Lloyd di Trieste lunedì 29 aprile alle 18:00 ospiterà la presentazione del libro "La nuova Via della Seta. Voci italiane sul Progetto globale cinese" di Francesco De ...

Giuseppe Conte - la nuova Via della seta è 'una grande opportunità per tutti' : Si svolge a Pechino il 2° summit internazionale “Belt and Road Forum”, noto anche come Belt and Road Initiative, BRI, in inglese o più semplicemente in italiano come nuova Via della seta. Si tratta di un colossale progetto geopolitico, un’iniziativa strategica della Repubblica Popolare Cinese, strutturata per la prima volta da Xi Jinping nel 2013, per accrescere il controllo e il potere nei collegamenti della Cina con i mercati dell’Eurasia. Gli ...

Xi Jinping cerca di rassicurare i partner sulla nuova Via della Seta : L'iniziativa Belt and Road , la nuova Via della Seta, per la connessione infrastrutturale di Asia, Europa e Africa 'non è un club esclusivo' e sarà di beneficio 'a tutti i partecipanti' con '...