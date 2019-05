I primi robot-camerieri ' assunti' in un bar di Rapallo

A Rapallo arrivano i primi camerieri robot : si chiamano Xiao Ai e girano tra i tavoli : Nella cittadina ligure, al 'Gran Caffè Rapallo ', di fronte al mare, i clienti potranno essere serviti da due robot , che arrivano direttamente dalla Cina. Saranno operativi dall'8 maggio. Al momento il proprietario del locale li sta testando. Saranno i primi automi- camerieri della Regione. In questo esercizio commerciale sarà possibile vedere Xiao Ai, nome che, tradotto, significa ‘Piccoli amori', portare ai tavoli un cappuccino o una ...

Guida autonoma - Elon Musk : “entro due anni i primi robotaxi senza conducente” : I robotaxi, quelli senza pilota in carne e ossa alla Guida, arriveranno sulle strade degli Stati Uniti nel giro di due anni: è questa l’ultima promessa fatta da Elon Musk, patron e amministratore delegato di Tesla, più volte accusato di non mantenere la parola data agli investitori. L’annuncio arriva a poche ora dalla divulgazione degli ultimi risultati commerciali della marca (negativi, secondo le attese). Fondamentale per centrare l’obiettivo, ...