Google rilascia le patch di sicurezza di maggio 2019 per i suoi Pixel

Google rilascia Captain Marvel - Rocket e altri adesivi AR di Avengers : Endgame per Playground : In vista della premiere di Avengers: Endgame di Marvel Studios la prossima settimana, Google sta aggiornando il pacchetto di Playmoji per i dispositivi Pixel con altri supereroi aggiungendo cinque nuovi personaggi al set esistente introdotto per la prima volta con Google Pixel 3 lo scorso ottobre. War Machine, Thor e Black Widow dei precedenti film degli Avengers si uniscono a Guardian of the Galaxy's Rocket e Captain Marvel per entrare nelle ...