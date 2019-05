Gf | Michael preso in giro per un difetto fisico Suo padre entra in Casa

Michael Terlizzi preso in giro al Grande Fratello? La sua reazione : Grande Fratello: Michael Terlizzi parla della sua malattia e fa una confessione Il Grande Fratello 16, a 23 giorni dall’inizio, ha cementato già legami forti e amicizie destinate a durare. In particolare il gruppo degli uomini della casa sembra essere molto coeso. Kikò, Michael, Cristian e Enrico hanno stretto un rapporto speciale all’interno della casa di Cinecittà, fatto di confidenze, momenti divertenti, ma anche toccanti. In ...

Michael Terlizzi preso in giro al Gf : parla papà Franco : Franco Terlizzi a Pomeriggio Cinque difende il figlio Michael: le prima parole dopo gli insulti al Gf Nelle ultime ore i fan di Michael Terlizzi sul web si sono detti parecchio adirati per la polemica che ha coinvolto il concorrente del Gf 16 ieri sera. Barbara d’Urso, dopo aver letto qualche segnalazione arrivatale sui social, […] L'articolo Michael Terlizzi preso in giro al Gf: parla papà Franco proviene da Gossip e Tv.