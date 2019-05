Caso Vannini | un testimone a ' Le Iene' rivela | ' Ha sparato il figlio di Ciontoli'

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Colpo di scena nel delitto di Marco. Alla trasmissione Ledi Italia 1, Davide Vannicola, amico di Robetro Izzo, ex comandante dei carabinieri della stazione Ladispoli, hato che a sparare al giovane di appena 20 anni non sarebbe stato Antonio, ma ilFederico. L'uomo, poi, su consiglio di Izzo, si sarebbe preso la colpa per "non inguaiarlo".Il delitto di MarcoLa trasmissione Mediaset Le, è tornata ad occuparsi deldi Marco, il ragazzo morto la notte del 18 maggio 2015, mentre si trovava a Ladispoli (in casa della fidanzata Martina) per le conseguenze di una ferita d'arma da fuoco.Secondo la ricostruzione dell'accusa, Marco, è stato colpito mentre si trovava nella vasca da bagno. Il padre di Martina, Antonio, sarebbe entrato nella stanza per recuperare una pistola dalla scarpiera e, accidentalmente, gli avrebbe ...

