Buon compleanno Enrico de Angelis | Stendardo | Mertens | Dani Alves…

romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2019)de…Lorenzo Santonocito, Cristina Lunghi, Kovacic, Tony Blair, George Clooney, Alessandra Ferri, Andrea Scanzi, Sergio Berlinguer, Rainer Masera, Monica Macchioni, Annagrazia Calabria…Oggi 6 maggio compiono gli anni:de, ex calciatore, allenatore, informatico; Lorenzo Santonocito, politico; Cristina Lunghi, manager; Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, conduttore tv; Tony Blair, ex premier britannico; George Clooney, attore; Monica Macchioni, giornalista; Bruno Foresti, arcivescovo; Giorgio Giorgioni, ex calciatore; Giulio de Stefano, ex velista; Luigi Gorlani, ex calciatore; Sebastiano Burgaretta Aparo, politico; Vittorio Pomilio, ex cestista; Sergio Berlinguer, diplomatico, politico; Luigi Leoni, attore; Cesare Bermani, storico; Ernesto Ferrero, scrittore, critico letterario; Mariano Melonari, ex ...

Totti : Auguri ninja... Buon compleanno ???????????? - JuventusTV : Buon compleanno, Emanuele #Giaccherini! ?? Guarda le sue immagini più belle e i gol con la maglia ???? On demand,… - annatrieste : 'Sono tronfio come un dio, mi ammanto nelle tenebre come lui. A lungo ricercai e mi affaticai sul mare agitato del… -