Atalanta | via a demolizione curva Nord

Risultati Serie A 35ª Giornata – Atalanta strepitosa - Lazio spazzata via : Frosinone in Serie B : L’Atalanta batte la Lazio e blinda il quarto posto, Frosinone matematicamente in Serie B: i Risultati delle partite di Serie A della 35ª Giornata Dopo la vittoria dell’Empoli sulla Fiorentina nel lunch match, il pomeriggio della 35ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match ricchi di gol ed emozioni. Il risultato più importante arriva dal big match fra Lazio e Atalanta che mette in palio punti importanti per l’Europa. ...

Atalanta - il 6 maggio al via la demolizione della Curva Pisani : i tifosi potranno assistere : Dopo la cantierizzazione e la preparazione ai lavori, lunedì 6 maggio dopo le 19 verrà ufficialmente data la prima “pinzata” alla Curva Pisani che inizierà così ad essere demolita. Per i tifosi sarà possibile assistere ai primi lavori di demolizione, sarà infatti aperta al proposito la Curva Morosini. Si potrà accedere alla Curva Morosini a partire dalle […] L'articolo Atalanta, il 6 maggio al via la demolizione della Curva ...

Atalanta - il dg Marino : 'Gasperini via? Non voglio neance pensarci' : Umberto Marino , direttore generale dell' Atalanta , parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Udinese: 'E' una partita importante ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. E' un finale importante per la nostra storia, ma dobbiamo rimanere con i piedi per ...

Atalanta : Gasperini - viaggiamo forte : ZINGONIA, 28 APR - "viaggiamo forte da tanti mesi: non ci sono fatiche e pesi mentali che possano porci dei freni". Alla vigilia del match casalingo con l'Udinese, Gian Piero Gasperini carica la sua ...

Lazio-Atalanta - lunedì via alla vendita dei biglietti : i dettagli : ROMA - La Juventus perderà trono, scettro e corona di Coppa Italia, spetta a Lazio o Atalanta raccoglierne l'eredità. Sarà una finale nuova quella del 15 maggio, romperà la tradizione bianconera, 4 ...

Atalanta - Percassi : "Tutto bellissimo. Gasperini? Non andrà via" : 'La qualificazione in Champions o la vittoria della Coppa Italia? Il nostro primo obiettivo sarà sempre la salvezza, non mi stancherò mai di dirlo... Tutto il resto, poi, è eccezionale'. Nonostante ...

Atalanta - Gasperini : 'Archiviamo vittoria di Napoli - vogliamo la finale di Coppa Italia. : Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini parla a Rai Sport alla vigilia della sfida con la Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia: 'Dobbiamo accantonare la vittoria di lunedì a Napoli, ora l'obiettivo si sposta sulla Coppa Italia. Il successo ...

Serie A Atalanta - Gollini : «Europa? La Coppa Italia è la via più breve» : BERGAMO - " Dopo la sosta per le nazionali ogni partita sarà da affrontare come se fosse la semifinale di Coppa Italia ". Pierluigi Gollini parla delle prospettive dell' Atalanta in quota Europa ...