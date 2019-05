Aereo in fiamme a Mosca | la hostess | «Ho salvato i passeggeri afferrandoli per il

Mosca - la hostess eroina : così ha salvato 37 persone dall'Aereo in fiamme : È una scena apocalittica quella dell’aereo Sukhoi Superjet-100 in fiamme che compie un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Sheremetyevo, poco fuori Mosca. "Tutti gridavano che stavamo andando a fuoco, ma in quel momento le fiamme non erano ancora entrate all'interno della cabina. Con un calcio ho

Aereo in fiamme a Mosca : “Evacuazione ritardata per prendere i bagagli dalle cappelliere” : Secondo alcuni esperti di aviazione, le operazioni di evacuazione dall'Aereo che ieri si è incendiato sulla pista dell'aeroporto di Mosca sono state rallentate da alcuni passeggeri nel tentativo di recuperare i propri bagagli dalle cappelliere: "Se li avessero lasciati a bordo, ci sarebbero stati meno morti. In questi casi il tempo è tutto".

Mosca - Aereo in fiamme dopo atterraggio : 41 morti : AGGIORNAMENTO 6 MAGGIO 2019 - È salito a 41 morti il bilancio dell'incendio scoppiato ieri a bordo di un aereo della Aeroflot decollato poco prima dall'aeroporto di Mosca. Le autorità locali hanno fatto sapere che tra le vittime ci sono anche due bambini e un assistente di volo.Il volo SU1492 stava trasportando 73 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio diretti a Murmansk, nella zona nord-occidentale della Russia. Yelena Markovskaya, ufficiale ...

Incidente in Russia : l’Aereo in fiamme evacuato in soli 55 secondi - ecco perché sono morte decine di persone : L’aereo di Aeroflot, incendiatosi ieri all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, con 73 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio a bordo, era diretto a Murmansk, ma subito dopo la partenza ha chiesto un atterraggio di emergenza ed è tornato indietro, ed ha preso fuoco. Il comitato investigativo russo ha confermato la morte di 41 persone, tra cui due bambini. Secondo il ministero della Sanità russo, alcune persone sono rimaste ...

Aereo russo in fiamme in atterraggio - 41 morti : «Esploso in una palla di fuoco» : Una scena apocalittica quella dell’Aereo Sukhoi Superjet-100 in fiamme che compie un atterraggio di emergenza all’aeroporto Sheremetyevo, poco fuori Mosca, dal quale era decollato poco prima diretto a Murmansk. E dal quale, una volta a terra avvolto dal fuco e dalle fiamme, i passeggeri superstiti fuggono lungo gli scivoli in preda al panico. «Sono riuscito a saltare fuori, ma è stato un miracolo. L’Aereo è esploso in una palla di fuoco» ha ...

Aereo in fiamme in Russia : decine di morti e feriti - tra le vittime anche bambini : Il bilancio dell’incendio divampato ieri su un Aereo Aeroflot all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca è salito ad almeno 41 morti e alcuni feriti. Tra le vittime anche due bambini e un assistente di volo, secondo quanto riferiscono i media locali. Il Sukhoi Superjet 100 è andato a fuoco dopo un atterraggio di emergenza, forse causato da problemi ai sistemi elettrici. A bordo 73 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Un testimone ha ...

