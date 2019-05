Uomo ingoia per una scommessa un cucchiaio di metallo che per un anno rimane bloccato nel

baritalianews

(Di domenica 5 maggio 2019)Uncinese hato undiper una stupida, unfa. La posata è rimasta bloccata nel suo esofago, ma vedendo che poteva mangiare e bere normalmente, l’non ha mai cercato assistenza medica per cercare di rimuoverlo, fino a che qualche settimana fa ha iniziato a provare dolore toracico fa, dopo avere ricevuto un colpo al petto.L’, che vive della regione autonoma cinese dello Xinjiang, ha detto ai dottori che aveva inghiottito undi acciaio inossidabile da ubriaco durante una. Aveva scommesso che potevare ile poi tirarlo di nuovo indietro legando una corda alla paletta. Le cose non sono andate secondo i piani e la posata si è bloccata nell’esofago dell’. Invece di andare in ospedale immediatamente, l’ha aspettato per vedere se ilgli impediva di mangiare e bere normalmente. ...

