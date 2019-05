Turista tedesco muore mentre fa kitesurf a Marsala

Maltempo Sicilia : Turista tedesco muore facendo kitesurf vicino Marsala : Un turista tedesco è morto mentre faceva kitesurf a Marsala, in provincia di Trapani. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Il 40enne era insieme a un un gruppo di amici quando una folata improvvisa di vento lo ha fatto volare via: si è schiantato contro un’auto parcheggiata sulla riva. L'articolo Maltempo Sicilia: turista tedesco muore facendo kitesurf vicino Marsala sembra essere il primo su Meteo Web.

Spagna - prossima alla pensione viene uccisa da un Turista tedesco : Nicola De Angelis Era la più anziana del suo settore e sarebbe andata in pensione tra pochissimi mesi. Purtroppo è morta dopo quattro giorni di agonia perché Herminia Bedinelli è stata aggredita da un turista tedesco Herminia Bedinelli lavorava allo scalo aeroportuale Son Sant Joan di Palma de Maiorca in Spagna ed era prossima alla pensione. Era argentina ma come si può capire dal nome le sue origini erano chiaramente italiane. È ...

Catania - lite furiosa tra due dipendenti comunali in chiesa : volano sedie e un Turista tedesco riprende la scena : Schiaffi, pugni, una sedia sollevata e poi gettata a terra. Due dipendenti comunali della direzione cultura di Catania sono stati sospesi dall’amministrazione dopo una lite, avvenuta nella chiesa di San Nicolò l’Arena, e finita sui social dopo che un turista tedesco, attirato dalle urla, ha ripreso la scena. I due, ora, saranno sottoposti a procedimento disciplinare. L'articolo Catania, lite furiosa tra due dipendenti comunali in chiesa: ...

Napoli : crolla fregio da un palazzo - ferito un Turista tedesco : Una scultura raffigurante un drago e alcuni calcinacci sono crollati dalla parete di un edificio del centro storico - all'angolo tra Corso Umberto e via Porta di Massa - in zona universitaria, ferendo alla testa un ragazzo. In particolare si è staccato un fregio raffigurante un gallo, ferendo un giovane turista di nazionalità tedesca che era di passaggioSul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale, che hanno transennato l'area

