Lazio-Atalanta 1-0 Diretta Vantaggio di Parolo

Lazio-Atalanta : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE (1-0) : Lazio-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE La cronaca in tempo reale del primo tempo di Lazio-Atalanta 11′ Accelerazione di Gomez nella metà campo laziale. L’argentino entra in area e conclude: tiro debole controllato con lo sguardo da Strakosha. 10′ Dalla distanza ci prova Luis Alberto per la Lazio. L’interno destro dello spagnolo viene controllato benissimo da Gollini che blocca in due ...

Lazio Atalanta - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali Lazio, 3-5-2,: Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi Atalanta, 3-4-1-2,: Gollini; Djimsiti, Palomino, ...

Lazio-Atalanta : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE : Lazio-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE È un antipasto della finale di Coppa Italia del prossimo 15 Maggio il match tra Lazio e Atalanta, valido per la 35a giornata di Serie A, che si giocherà Domenica 5 Maggio 2019 alle ore 15;00, allo Stadio Olimpico di Roma. Se tra dieci giorni le due squadre si giocheranno un trofeo molto importante per la stagione di entrambe, Domenica biancocelesti e nerazzurri si ...

Lazio-Atalanta - le chiavi tattiche della sfida : La squadra più in forma del campionato, con il giocatore più in forma del campionato , vale sempre la pena di essere guardata. L'Atalanta ha conquistato 21 punti nelle ultime 10 giornate, in una ...