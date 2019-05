L’arte in portafoglio

ilsole24ore

(Di domenica 5 maggio 2019) Sia sulla scena italiana che su quella internazionale le opere di qualità e valore battono il mattone, mentre non superano di poco il valore dell’oro. La finanza risponde. Il mercato ha ripreso a correre dal 2017. Buono il recente trend per gli artisti italiani. ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.