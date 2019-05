Nervi sempre più tesi tra Lega e M5s - Di Maio attacca su Siri e Salvini sbotta : 'Tacete - è l'ultimo avviso' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri chiamato a dirimere il caso Armando Siri i toni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini tornano a superare il livello di guardia . E se n la Lega n il M5S hanno alcuna ...

Di Maio a Salvini : "Con la corruzione non ci si tappa la bocca" : Roma, 5 mag., askanews, - "Con la corruzione non ci si tappa la bocca, ci si parla e si chiede alle persone di mettersi in panchina". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la trasmissione "Non è ...

"È il momento del coraggio". Il messaggio di Di Maio a Salvini sul caso Siri : "Non ha senso dire che bisogna aspettare che ci sia un rinvio a giudizio come dice il vicepremier Matteo Salvini: la questione non è in sè ma il fatto che un sottosegretario avrebbe provato a favorire un singolo con un emendamento". Secondo il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, intervistato a '1/2 h in più' su Rai3, il caso Siri "al di là delle inchieste è la solita storia d'Italia: c'è un personaggio con ...

Siri : Di Maio a Salvini - 'facile fare forte coi deboli - sia intransigente come su migranti' : Mi aspetto dalla Lega e da Salvini una posizione intransigente, come ce l'ha sulla sicurezza e sui migranti, anche quando si recluta la classe politica devi stare attento". Per i 5 Stelle il caso ...

Caso Siri - Salvini 'Non abbandono uomini con cui ho fatto un pezzo di strada'. Di Maio 'Matteo forte con i deboli - abbia coraggio' : Non si placa lo scontro all'interno del governo gialloverde sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione di cui il M5s reclama da giorni le dimissioni. Ma il vicepremier Matteo Salvini, ...

Sicurezza - Salvini zittisce Di Maio : "I reati sono in costante calo" : Le due anime dell'esecutivo non sono nuove a tensioni e prese di distanza, ma i recenti fatti di cronaca hanno fomentato le scontro di governo su uno dei temi da sempre più cari al leader del ...

Scuola - Di Maio risponde a Salvini : ‘Ecco a cosa pensare prima del grembiule’ : Il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista rilasciata a vari organi di stampa, ha voluto toccare l’argomento ‘grembiule’, tirato in ballo dal ‘collega’ di Governo, Matteo Salvini, in occasione di un suo comizio elettorale tenutosi a San Giuliano Terme (Pisa). Il leader del Movimento 5 Stelle ritiene che ci siano cose più importanti da risolvere in ambito scolastico che pensare ai ...

Luigi Di Maio - il suo uomo Spadafora spara su Salvini : 'Conte non si tocca. Siri - gesto stupido e Lega casta' : La questione è più ampia e riguarda una forza politica importante come la Lega che si chiude a riccio e si fa Casta intoccabile nel difendere il suo sottosegretario davanti a un impulso del premier ...

Luigi Di Maio - il sondaggio Swg in mano a Salvini che lo inchioda : 'Il 58% e il 71%' - scacco matto ai 5 Stelle : Uso strumentale della cronaca in campagna elettorale, certo, ma se arriva da un alleato di governo fa decisamente più male. E così Salvini risponde ai 5 Stelle con un sondaggio Swg che li mette in ...

Di Maio mette all'angolo SalviniTrenta - scuola - castrazione chimica : Di Maio a tutto campo dalla Sardegna contro Salvini. "In un paese normale un indagato per corruzione va in panchina. La Lega attacca il ministro Trenta per coprire il caso Siri". Dalla scuola alla castrazione chimica, frecciate su tutto Segui su affaritaliani.it