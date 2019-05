Ancelotti | «Il rigore di Insigne? Mi è piaciuto il suo coraggio e l’intraprendenza»

ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2019) L’allenatore del Napoli Carloha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della partita vinta contro il CagliariSul«Non credo che sia stato dato per fare un favore al Napoli. E’ una situazione di difficile valutazione è successo anche a noi con Meret con la Juve».Il primo degli ultimi due obiettivi raggiunto. Fino al gol di Pavoletti era soddisfatto?«Trovo che nella prima parte della gara c’è stato impegno, non dinamismo e velocità. Non abbiamo mai rischiato, ma sul primo tiro in porta abbiamo preso gol. Dopo il gol abbiamo cominciato a giocare con maggiore intensità»E’ stata una costante«Credo che dipenda dalle caratteristiche dei giocatori, Younes egiocano molto con la palla al piede. Verdi ha preferito giocate semplici»Contento che il gol del secondo posto sia stato di Lorenzo?«Mi è ...

