Viminale attacca Elisabetta Trenta per un tweet (cancellato). M5s: “Ministro non si tocca” (Di sabato 4 maggio 2019) Scontro tra il Viminale e il ministro Elisabetta Trenta a proposito di un tweet rimosso dall’account del ministero della Difesa su un intervento di soccorso della Marina a pescherecci italiani presi di mira dai libici, poi smentito. Viminale: “I militari meritano di più”. I cinquestelle: “Superata la linea rossa, la Trenta non si tocca”.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di sabato 4 maggio 2019) Scontro tra ile il ministroa proposito di unrimosso dall’account del ministero della Difesa su un intervento di soccorso della Marina a pescherecci italiani presi di mira dai libici, poi smentito.: “I militari meritano di più”. I cinquestelle: “Superata la linea rossa, lanon siProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

fattoquotidiano : Intesa sui corridoi umanitari al Viminale ma Salvini non c’è. Cei: “Attacca Caritas? Al lavoro per migranti e itali… - Agenzia_Ansa : #Viminale attacca #Trenta per un tweet, 'militari meritano di più' - metiletilcheto1 : #salvini troppe chiacchere & selfie, pochi fatti .. vecchio politico figlio di vecchie logiche .. 20 con… -