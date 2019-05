Ultime Notizie Roma del 04-05-2019 ore 12 | 10

romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2019)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio operazione Antica Napoli per l’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto di 7 persone ritenute esponenti del clan D’Amico Mattarella per l’agguato in cui un uomo ucciso davanti al nipotino il 9 Aprile scorso nei pressi di una scuola e di un’ordinanza di custodia cautelare per 5 + presunti appartenenti al clan Formicola per gli omicidi di due fratelli 29 giugno 2002 al 8 marzo 2004 ieri a Napoli un agguato in pieno centro per oltre all’uomo bersaglio dei Killer ferite anche una donna di 50 anni la sua nipotina di te e caso Siri continua a scuotere la maggioranza da una parte la lega che difende il suo strumento e vede come un affronto la decisione del premier dimissionario il Sottosegretario dall’altro il MoVimento 5 Stelle con ha Di Maio che incalza Salvini ...

