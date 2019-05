Tra i luoghi leggendari di ' Avengers | Endgame' | i fan volano in Scozia

Anfiteatri romani nel mondo : un viaggio Tra i luoghi dei grandi imperatori : Oggi l'arena di Verona ospita alcuni degli spettacoli e concerti più importanti a livello internazionale. Dispone di sessantaquattro ingressi e si accede passando per gli arcovoli . Poteva contenere ...

Pasqua in Italia : Tra luoghi da visitare e escursioni : “La Pasqua ammirando la Valle dei Mulini. A pochi km da Varese si nasconde un luogo incantato con antichi mulini e gigantesche gallerie e cunicoli scavati nella roccia dall’uomo fino al 1900. Nessuno lo crederebbe mai, eppure simili gioielli sono sfuggiti al tempo che tutto distrugge e alla Natura che tutto copre e riprende con sè. Insieme alla nostra Guida andremo all’esplorazione della Valle dei Mulini. Nel giorno di Pasqua vedremo le antiche ...

Reddito pro capite : Barletta - Andria e Tra ni sono i capoluoghi 'più poveri' d'Italia : I dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sui redditi del 2017 evidenziano che in Italia il Reddito imponibile pro capite è di circa 19.500 euro, sostanzialmente identico a quello rilevato nel 2016, -0,06%,. Un dato ...

La Desolata a "Puglia da Amare : i luoghi - le persone - le Tra dizioni" : Un'infinità di meravigliosi particolari che spesso sfuggono alla quotidianità, attraverso una serie di riferimenti iconografici, in un mondo sempre più multimediale, sempre più frenetico, sempre più ...

'MedGulf&Africa' - luoghi della crescita e s Tra tegie di sviluppo : Cooperazione . La parola è magica. Non nuova. Ma onnicomprensiva. Espressione di una volontà. Spesso rinnegata. Al di là del mar Mediterraneo. Il Continente Nero. Aiutarli a casa loro. Finora ha ...

'MedGulf&Africa' - luoghi della crescita e s Tra tegie di sviluppo : Milano, 13 mar. (AdnKronos) - Cooperazione. La parola è magica. Non nuova. Ma onnicomprensiva. Espressione di una volontà. Spesso rinnegata. Al di là del mar Mediterraneo. Il Continente Nero. Aiutarli a casa loro. Finora ha prevalso lo schema colonialista. Nel frattempo, silenziosa, la Cina sta pres

Un viaggio a piedi at Tra verso l'Italia Sarà una storia di persone e luoghi : Non un progetto sportivo, ma un progetto sociale che coinvolgerà anche la provincia di Sondrio quello di Yuri Basilicò, Giacomo Riccobono, milanesi, Sara Furlanetto, veneta, che, dal primo maggio dal ...

Vajont : il Presidente Mattarella omaggia le vittime e visita i luoghi della Tra gedia : Per rendere omaggio ai duemila morti della tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha fatto tappa presso il cimitero monumentale di Fortogna (nei pressi di Longarone). Il Presidente della Regione, Luca Zaia, e il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, hanno accolto il capo dello Stato all’interno del cimitero in cui i superstiti, i parenti delle vittime e la popolazione hanno ricordato il ...

Roberto Fico inconTra gli studenti all’Unisa : “Università luoghi cenTrali” : Roberto Fico incontra gli studenti all’Unisa: “Università luoghi centrali” Le Università come luoghi centrali, luoghi di partecipazione attiva. È questo il messaggio che lascia ai giovani studenti il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. L’Onorevole Fico ha incontrato gli studenti dell’Università di Salerno per trattare i temi che ruotano attorno alle parole chiave fiducia, istituzioni e giovani. ...