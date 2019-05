Ronaldo | ' La gente non vede l' ora che fallisca | a Madrid mi chiedono di tornare al Real'

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Il derby di Torino ha messo in evidenza un fatto inconfutabile: Cristianoresta il giocatore più decisivo della Juventus e ieri grazie alla sua splendida rete ha permesso ai bianconeri di pareggiare contro il Torino. Il suo essere campione è evidentemente riconosciuto in tutto il mondo, ed in un'intervista rilasciata ad ICON di El Pais ha avuto modo di parlare died in generale su come lasi aspetti sempre molto dal portoghese. Lo stesso ha infatti sottolineato come agli chiedano continuamente di rinella capitale spagnola, ribadendo che lo considerano uno di casa, aspetto che il portoghese apprezza molto. Inoltre il giocatore della Juventus ha parlato del fatto che tante persone lo 'giudicano' per i soldi, e quindi per il fatto che avendo una vita agiata non hai problemi, invece il portoghese ha tenuto a sottolineare che anche la vita dei ...

