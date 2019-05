Napoli | Ancelotti svela il futuro di Insigne | “vuole restare qui e rinnovare Callejon?

sportfair

(Di sabato 4 maggio 2019) L’allenatore delha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, soffermandosi suldi“Da parte di Lorenzo c’è stata la volontà di ribadire la sua voglia di rimanere e allungare il contratto. D’altronde non c’è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo e questa settimana è servita per dare ulteriore conferma che vuole essere una pedina importante per questa squadra. Noi siamo contenti di questo“.Cafaro/LaPresseLo dice il tecnico del, Carlo, confermando l’incontro avuto con, il suo agente Raiola e il presidente De Laurentiis per parlare deldell’attaccante. Per quanto riguarda il caso, l’allenatore delsottolinea: “l’ho visto bene, lui è sempre molto sereno e tranquillo. Credo che l’episodio della maglia ...

