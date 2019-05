Muore in sala attesa ospedale | nessuno se ne accorge

Clochard Muore in sala d'attesa pronto soccorso a Moncalieri : Un uomo è morto nella sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri (Torino), dove è rimasto per ore dopo essersi addormentato. E’ successo - come si racconta nelle pagine torinesi del quotidiano La Stampa - nella notte fra l′1 e il 2 maggio. Dell’uomo, per ora, non si conoscono identità o domicilio: è probabile che si tratti di un Clochard. Con sé non ...

Emiliano Sala - il padre Horacio Muore di crepacuore tre mesi dopo il figlio : Il mondo del calcio dopo essersi stretto accanto alla famiglia per la morte di Emiliano con tantissime manifestazioni sia per le strade che all'interno degli stadi, adesso deve piangere anche suo ...

Ancona - choc anafilattico dopo l’operazione : Renzo Muore in sala operatoria - indagano i pm : l’operazione per un problema alle coronarie sembrava essere riuscita ma pochi attimi dopo tutto è precipitato improvvisamente. Una morte improvvisa che ha lasciato increduli gli stessi medici tanto che direzione sanitaria ha deciso di informare la Procura che ha avviato una indagine disponendo una autopsia.Continua a leggere