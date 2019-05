MotoGp – Qualifiche amare per Valentino Rossi a Jerez | l’errore costato caro al Dottore

Griglia di partenza MotoGp - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Quartararo è in pole position davanti a Morbidelli e Marquez. 4° Dovizioso - Rossi 13° : Il debuttante francese Fabio Quartararo firma un’autentica impresa e conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Grandissimo risultato del Team Petronas Yamaha SRT che piazza anche Franco Morbidelli in seconda piazza, mentre Marc Marquez chiude la prima fila con il terzo tempo. Buona prestazione di Dovizioso, quarto, mentre Petrucci delude ed è solo settimo. Eliminazione nel Q1 per Valentino ...

MotoGp – Quaratararo gasato - Morbidelli sorridente e Marquez… ‘derubato’ : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Jerez : Quaratararo in pole position, lo seguono Morbidelli e Marquez: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una doppietta inaspettata oggi a Jerez de la Frontera: sono le Yamaha di Quaratararo e Morbidelli a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Spagna, valido per il quarto round della stagione 2019. Il primo appuntamento europeo regala al team Petronas una gioia pazzesca, col giovane francese ...

Griglia di partenza MotoGp - Risultati Qualifiche GP Spagna 2019 : Vinales e Bagnaia accedono al Q2 - fuori Valentino Rossi : Griglia DI partenza GP Spagna 2019 – MotoGP CLASSIFICA Q1: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.6 1’37.164 2 63 Francesco Bagnaia ITA Pramac Racing Ducati 284.8 1’37.299 0.135 / 0.135 3 46 Valentino Rossi ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.4 1’37.371 0.207 / 0.072 4 6 Stefan BRADL GER Team HRC Honda 286.3 1’37.406 0.242 / 0.035 5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati ...

MotoGp - Meregalli esalta Valentino Rossi : “si è sentito subito a suo agio - le qualifiche lo hanno confermato” : Il Team Director della Yamaha ha analizzato i risultati ottenuti in qualifica da Valentino Rossi e Maverick Viñales Sorride ma non troppo la Yamaha dopo le qualifiche del Gp di Austin, considerando il secondo posto di Valentino Rossi e il sesto di Maverick Viñales in griglia. AFP/LaPresse Risultati che ha provato a spiegare al sito ufficiale Maio Meregalli, che ha parlato al sito ufficiale del team: “le pessime condizioni meteo del ...

MotoGp - Viñales non si nasconde : “ho avuto paura durante le qualifiche - la moto non stava in piedi” : Il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della Yamaha, svelando di aver dovuto fare i conti con il forte vento Sesto tempo per Maverick Viñales nelle qualifiche del Gp di Austin, lo spagnolo non è riuscito ad agguantare la prima fila come il suo compagno di squadra, piazzatosi alle spalle di Marc Marquez. AFP/LaPresse Una giornata complicata per il rider della Yamaha, che ha dovuto fare i conti con il forte ...