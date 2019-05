Milan | 4 nodi per Gattuso | modulo | gol | gestione e leadership

gazzetta

(Di sabato 4 maggio 2019) Quattroper quattro giornate. Lo slogan fa senza dubbio un certo effetto ma è solo simbolico, perché Rinodovrà scioglierli ben prima di arrivare alla fine del poker con Bologna, ...

viajandoperdido : Milan, 4 nodi per 4 giornate Gattuso deve scioglierli ora - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: àMilan, 4 nodi per 4 giornate: Gattuso deve scioglierli ora - Gazzetta_it : àMilan, 4 nodi per 4 giornate: Gattuso deve scioglierli ora -