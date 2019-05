Maran vuole un Cagliari coraggioso a Napoli

Cagliari - Maran in conferenza : “Contro il Napoli ci vuole una grande prestazione senza cali di tensione. Serviranno tre doti! Sulla formazione…” : La conferenza stampa di Rolando Maran tecnico del Cagliari Rolando Maran , tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli : “Il rinnovo fa piacere, è un attestato di forte stima da parte del presidente. Continuiamo un percorso che ci ha portati fin qui con le idee chiare, crescere sarà stimolante. Dobbiamo continuare a crescere consolidando le basi su cui proseguire: ci aspettano ...

Cagliari - Maran non vuole cali di tensione 'Ok quota 40 - ma dobbiamo correre ancora' : Cagliari - Il Cagliari è ormai virtualmente salvo avendo raggiunto la fatidica quota 40 punti. Ma l'allenatore dei sardi, Rolando Maran, ci tiene a precisare che la salvezza non è ancora matematica ...