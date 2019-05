Mantova | morto in elicottero Bonacini di Cellular Line Il racconto dell' amico

Si schianta in elicottero : morto a Mantova l'imprenditore Alessandro Foglio : Pegognaga, Mantova,, 4 maggio 2019 - L'elicottero, un puntino blu a 200 metri d'altezza, a un certo punto sobbalza, l'elica va in stallo e si ferma. Il motore perde pezzi, il velivolo precipita in un ...

