L' anno degli anniversari in Cina e la memoria selettiva che non va assecondata

Juncker : «I tedeschi amano lamentarsi degli italiani - ma hanno violato il patto di stabilità 18 volte» : «I tedeschi amano lamentarsi degli italiani, ma anche loro hanno violato il patto di stabilità 18 volte " le ho contate " e continuano a farlo». Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione ...

Stelle cadenti : stanno per arrivare le Eta Aquaridi! Il calendario degli sciami meteorici da osservare nel 2019 : Ci stiamo avvicinando al picco delle Eta Aquaridi, le Stelle cadenti prodotte dalla famosa Cometa di Halley e le condizioni per un meraviglioso spettacolo celeste ci sono tutte. Ecco allora un “calendario” dettagliato per sapere quando e dove guardare per osservare i migliori sciami meteorici da qui alla fine del 2019. Eta Aquaridi Si tratta più di uno sciame meteorico meridionale, le cui osservazioni sono migliori nelle località prossime ...

Giro d’Italia 2019 : ci saranno quasi tutti i big. La lista degli assenti : da Chris Froome a Geraint Thomas : Un Giro d’Italia dalle grandissime firme quello che prenderà il via il prossimo sabato 11 maggio da Bologna, con una breve cronometro individuale che porterà in cima al San Luca. Mai come quest’anno infatti saranno presenti alla partenza tantissimi dei più importanti pretendenti in chiave grandi giri. Da Vincenzo Nibali a Tom Dumoulin, già vincitori della Corsa Rosa in passato, passando dai giovani e rampanti colombiani Egan Bernal e Miguel ...

Hanno lo stesso nome e si sono candidati Corsa degli omonimi a Grosotto e Vervio : Giuseppe Saligari potrebbe essere dal 26 maggio contemporaneamente il nuovo sindaco di Grosotto e di Vervio. Non si è verificata la fusione dei comuni che aveva visto i due comuni al pari di Lovero, ...

Parlamento - l'ultimo sfregio dei politici con i soldi degli italiani : in quanti vanno a lavorare : L' effetto è a dir poco straniante. Si parla di «centralità del Parlamento», di come e perché i «Padri costituenti» disegnarono in questo modo Camera e Senato, del loro insostituibile ruolo. Peccato che i rappresentanti di tanto onore, che non si possono chiamare onorevoli ma che, come ricorda l' az

Maratona di Trieste : passo indietro degli organizzatori - gli africani correranno : 'Abbiamo sollevato un problema che esiste'. La Federazione di Atletica Leggera ha aperto un'inchiesta

Al Gran Sasso hanno osservato uno degli eventi più rari dell’Universo : (Foto: Xenon1T) Nei laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), il rilevatore di materia oscura Xenon1T ha appena registrato uno degli eventi più rari dell’Universo. Lo strumento, infatti, è riuscito per la prima volta a rilevare direttamente uno speciale e rarissimo tipo di decadimento radioattivo, quello dello xenon-124. La scoperta è stata appena pubblicata su Nature. Quella ...

La 'Rotta contraria' degli italiani che vanno a lavorare nei call center di Tirana : 'Se volete vedervi allo specchio, guardate l'Albania, che è un po' una caricatura dell'Occidente' spiega Fatos Lobonja , il più importante intellettuale albanese indipendente, cicerone di un viaggio ...

Le proteste sul clima degli Extinction Rebellion “libereranno” Londra dopo 11 giorni di blocchi [GALLERY] : La consapevolezza sui problemi ambientali mobilita sempre più persone, come nel caso del gruppo londinese “Extinction Rebellion” che in questi giorni con le loro proteste ambientali hanno occupato parti del centro di Londra finiranno domani, dopo 11 giorni, questo quanto riferito gli organizzatori: “Extinction Rebellion toglierà volontariamente i blocchi di Marble Arch e Parliament Square domani“, “Sappiamo di aver ...

Crollo degli stipendi per i prof : mille euro in meno in un anno : La Flc Cgil, analizzando i dati recentemente pubblicati dal Ministero economia e finanza per il Conto annuale, ha evidenziato come la spesa statale destinata al personale docente e ata, cioè il ...

Strasburgo - l'ora degli addii «Abbiamo fatto molto - però gli Stati ci hanno frenato» : L'Europa è un campo di battaglia politica aperto e lo si conquista con alleanze e argomenti». L'enigma è quali saranno le alleanze possibili. E le nomine, a cominciare dalle presidenze del Parlamento ...

NBA – L’obiettivo di Kevin Durant : “voglio la maglia #35 appesa al tetto dell’arena degli Warriors - mi ricorderanno anche da morto” : Kevin Durant vorrebbe un posto nella storia dei Golden State Warriors: KD si augura che la sua casacca numero 35 venga un giorno ritirata dalla franchigia Kevin Durant è uno dei nomi più caldi in vista della free agency estiva. Il cestista dei Golden State Warriors non sembra intenzionato a non esercitare la player option da 31,5 milioni presente nel suo contratto, per tentare di trovare fortuna altrove, unendosi ad una squadra gli ...