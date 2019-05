Cgil denuncia | attivisti aggrediti dopo comizio Salvini a Modena

ECONOMIA AL COLLASSO. LA DENUNCIA DELLA Cgil : BISOGNA FARE PRESTO PER USCIRE DALLA CRISI : ... l'aeroporto di Trapani Birgi, le strade, l'autostrada e la rete ferroviaria devono diventare la struttura portante sulla quale FARE ruotare non solo la mobilità, ma l'intera ECONOMIA e l'indotto'. ...

Partono i mini-tagli delle pensioni. Cgil denuncia : "Conguaglio rinviato a dopo le Europee - imbroglio elettorale" : C'è ben poco "cambiamento" nel metodo scelto dal Governo per mettere ancora una volta le mani nelle tasche di circa cinque milioni di pensionati. Per effetto del ricalcolo delle rivalutazioni degli assegni previsto dalla legge di Stabilità approvata a ritmi frenetici a fine anno, poco meno di cento milioni di euro stanno per tornare nelle casse dello Stato secondo i numeri della Cgil. Ma i pensionati possono stare tranquilli fino ...