Appesi alla rete

Nuoto - Andrea Vergani positivo alla cannabis : rischia una squalifica di sei mesi - Mondiali Appesi a un filo : Andrea Vergani è risultato positivo alla cannabis in occasione di un controllo antidoping effettuato da Nado Italia durante i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto che si sono disputati un paio di settimane fa a Riccione. Il 21enne si era messo in luce nell’ultima annata vincendo il bronzo sui 50 stile libero agli Europei di Glasgow, aveva contribuito al terzo posto nella staffetta 4×50 degli ultimi Mondiali in vasca corta e nel 2019 ...