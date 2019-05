Amici | Rudy Zerbi contro Giordana Angi | “Ti senti sto cavolo!”

Rudy Zerbi : moglie - età - padre e madre. Chi è il coach | Amici 2019 : Rudy Zerbi: moglie, età, padre e madre. Chi è il coach | Amici 2019 Chi è Rudy Zerbi e vita privata Produttore discografico, conduttore televisivo e radiofonico e giudice in diversi talent, Rudy Zerbi è una figura molto nota nel mondo dello spettacolo. Un personaggio che ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, definita “sconvolgente”, che lo ha legato a 30 anni al conduttore televisivo Davide Mengacci. La vita privata e la ...

Amici - Loredana Bertè sbotta con Rudy Zerbi : ' Basta - non ne posso più. Non me ne frega un ca***' : Loredana Bertè non le manda certo a dire e nella puntata del serale di Amici di sabato è stata la protagonista dell'ennesimo scontro. Dopo la prova di Vincenzo, ballerino classico, la Bertè si è ...

Amici 2019 serale - John Travolta balla con i ragazzi e con Rudy Zerbi e Stash : Amici 2019 serale John Travolta balla con i concorrenti nella prova proibitiva a sorpresa: Grease e Pulp Fiction i film da cui sono tratte le canzoni (Video) In assenza di Ricky Martin non poteva mancare l’ospite straniero nel serale di Amici 2019 ed ecco che Maria ha accolto in studio John Travolta già incontrato in passato a C’è Posta per Te e reduce (pochi mesi fa) da un passaggio da super ospite anche a Sanremo Young di Antonella ...

Tish e Giordana - è scontro al Serale di Amici : Rudy scatenato contro la Bertè : Serale Amici, Tish e Giordana cantano Ragazzo mio Al Serale di Amici 18 continua lo scontro tra Tish e Giordana e lo fa in modi sempre più accesi e imprevedibili: questa volta le due cantanti si sono dovute esibire sulle note di Ragazzo mio, precisamente sull’arrangiamento pensato da Ivano Fossati per Loredana Bertè; quest’ultimo non […] L'articolo Tish e Giordana, è scontro al Serale di Amici: Rudy scatenato contro la Bertè ...

Amici - l'accusa di Rudy Zerbi contro Giordana : 'Vi dico perché è qui...' : Sono pesanti le accuse che Rudy Zerbi ha mosso contro Giordana Angi , concorrente di Amici 18 con cui più di una volta ci sono stati gravi scontri. Riguardo a lei l'insegnante di canto ha dichiarato: "...

Amici - Rudy lancia una pesante accusa a Giordana Angi : 'Vuoi cantare solo i tuoi brani' : La nuova puntata di Amici ha riservato tantissimi colpi di scena ai telespettatori. Nel corso della diretta trasmessa sabato 20 aprile, Rudy Zerbi ha lanciato delle pesanti accuse all'allieva Giordana Angi. Durante l'ultimo appuntamento del talent di Canale 5, ancora una volta è stata messa in risalto la rivalità tra Giodana Angi e Tish. Le due, dopo aver dato luogo ad un duro scontro nella puntata precedente, questa volta hanno scelto la via ...

Amici - Rudy Zerbi umilia Giordana Angi e lei perde il controllo : rissa e parole grossissime : Al centro delle polemiche ad Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, c'è sempre Giordana Angi. In questo caso non per la battaglia con Tish, ma per un duro confronto con Rudy Zerbi. Quest'ultimo, infatti, ha pesantemente attaccato Giordana: “Mi è piaciuta questa scelta di Tish di lancia

Amici 2019 - la nuova proposta di Loredana Bertè : la dura reazione di Alessandra Celentano e Rudy Zerby : La Celentano sui social: "Vorrei che la signora Bertè non voti più la danza ma lasci il voto ad una giuria competente".

Amici - caos in studio e insulti : 'Ci prendi per il c***' - regolamento di conti tra Rudy Zerbi e Loredan Bertè : Resa dei conti in diretta ad Amici tra il professore Rudy Zerbi e il giudice esterno Loredana Bertè . Una settimana dopo le polemiche per la proposta della grande cantante di affidare tutti i verdetti ...

Amici - Loredana Bertè 'beffa' i prof e Rudy Zerbi sbotta : 'Ci hai preso tutti in giro' : Una delle tante discussioni che ci sono state durante la terza puntata serale di Amici 18 è quella tra Loredana Bertè e Rudy Zerbi. Al termine della prima manche della serata, la giurata ha mandato a rischio eliminazione Jefeo e non Alberto come aveva preannunciato nella sua proposta "rivoluzionaria": il professore di canto ha inveito contro di lei, accusandola di essere incoerente. Loredana Bertè spiazza: 'La mia era una provocazione' La ...

Amici 18 - Rudy Zerbi attacca la Bertè : «Da un?artista come te non mi posso aspettare queste cose - la musica è di tutti» : La terza puntata di Amici 18 parte subito con una polemica. La settimana scorsa Loredana Bertè ha proposto un cambio di regolamento parlando di «giochetti dei profossori», una...