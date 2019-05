Tragico schianto in moto | Simone muore a 17 anni

Parma - Tragico schianto in moto : Michele muore a 36 anni sulla strada : La vittima dell'incidente stradale è Michele Cassoni 36enne residente a Roccabianca, in provincia di Parma. Ha sbandato mentre era in sella alla sua moto concludendo la sua corsa con un violento urto contro un pilone posto a lato della carreggiata. Poco prima un altro incidente sulle strade parmensi era costato la vita a un 39enne mantovano.Continua a leggere

Tragico schianto : morto un uomo - gravissima una donna : E' spirato poco dopo l'arrivo in ospedale il motocislita 54enne di Bianzè, rimasto coinvolto in un drammatico incidente nel pomeriggio di mercoledì primo maggio lungo la strada tra Tronzano e Salomino.

Tronzano - Tragico schianto : Aggiornamento ore 21.24 È morto il motociclista che, quest'oggi, mercoledì 1 maggio,, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo lungo la strada che da Tronzano porta alla frazione Salomino. ...

Tragico schianto - Stefano muore a 29 anni : "Ora corri nel vento" : Un meccanico ventinovenne di Orani, Stefano Sedda, ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto al chilometro 134...

Tragico schianto! Eros muore a 19 anni sbalzato fuori dall’auto! : Due vetture di amici che viaggiavano insieme si sono improvvisamente toccate innescando una carambola e finendo fuori strada. Un terribile impatto che è costato la vita a Eros Amoruso, 19 anni appena, che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo quando l'auto che guidava si è ribaltata sull'asfalto. Per motivi ancora da accertare, le due vetture si sono improvvisamente toccate innescando una carambola e finendo fuori strada. Un terribile ...

Daniele muore a 35 anni! Tragico schianto contro un palo : Il 35enne era residente a Santa Maria la Longa (Udine), è stato vittima del terribile incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri a San Giovanni al Natisone. L'uomo è finito fuori strada all'altezza del civico 70 di via Casali - una parallela alla strada regionale 56 - andandosi a schiantare contro un palo della luce. Nel giro di pochi minuti sul posto i soccorsi sanitari del 118, ma per il centauro non c'è stato nulla da ...

Tragico schianto : muore ragazzo di 24 anni : Tragico incidente mortale nel Canavese. Per cause che dovranno essere accertate nelle prossime ore dagli agenti della polizia municipale, una motocicletta e una Fiat Panda si sono scontrate. Nell'...

Lutto nel ciclismo - Tragico schianto in bici : muore Stefan Keul - membro del Team Katusha : Il 44enne stava scendendo in sella alla sua bici con il suo Team verso Ora, nei pressi del ponte per Aldino, nella provincia autonoma di Bolzano, quando si è scontrato violentemente con un'autovettura che stava svoltando. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Per lui inutili i successivi soccorsi medici.Continua a leggere

Tragico schianto in Vespa - muore il padre di un calciatore : L'incidente a Catania. E' morto Giuseppe Noce, 54 anni, papà del giocatore del Cesena calcio, Mario. In Vespa si è scontrato...

Crotone - Tragico schianto frontale con le loro auto : Marianna e Daniele morti nell’impatto : La 24enne Marianna Origlia è morta praticamente sul colpo. Per il 32enne Daniele Lacco, ancora vivo all'arrivo dei soccorsi ma in condizioni disperate, invece, si è tentato di tutto con un trasporto d'urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dove però è spirato poche ore dopo. Sull'esatta dinamica dello schianto indaga la polizia. seguito di un gravissimo incidente stradale due giovani di 24 e 32 anni hanno perso la vita in ...

Tragico schianto in A1 - Claudio muore sul camion a un mese dalla pensione : "A un mese o forse meno alla pensione e con svariati problemi di salute aveva rinunciato a tutto per continuare la sua passione" ha ricordato il genero di Claudio Zambelli, un autotrasportatore di 62 anni vittima di un terribile incidente al volante del suo camion lungo la A1 tra Piacenza e Fidenza, in Emilia Romagna.Continua a leggere

Emigrati per avere un futuro - Sharon e Giuseppe morti in un Tragico schianto in Germania : Le due vittime sono Josef Giuseppe Piscopo di 30 anni e Sharon Delle Cave di 21 anni, rispettivamente zio e nipote. Entrambi originari del Napoletano, sono rimasti coinvolti in un incidete mortale in moto nei pressi di Stoccarda, in Germania, dove l'uomo viveva e lavorava e dove lei era andato a trovarlo.Continua a leggere

Tragico schianto nella notte : tre giovanissimi morti e due feriti : Gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato dopo le 2 nel Brindisino, sulla strada che collega...

Tragico schianto all'alba sulla A1 : Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 5 sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto...