Tasmania | viaggio verso la fine del mondo

gqitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019) Scenografie preistoriche e scogliere tempestose. E una foresta pluviale che copre la metà dell'isola. Laè una perfetta fusione di natura incontaminata, di cucina come esperienza indimenticabile, di arte che è pura provocazione e pure di incredibili eco resort di lusso. Ecco le esperienze irrinunciabili sull’isola-stato più green dell’Australia.Efferevescente Hobart, la capitale dellaAgli antipodi delsì, ma Hobart vi incanterà per quel brio e rilassatezza tipica della. E niente la rappresenta meglio dello spettacolare Mona, il Museum of Old and New Art, creato dall’eccentrico miliardario David Walsh, di professione scommettitore, oltre che collezionista d'arte. Sulle rive del Crescent River il Mona è l’irriverente e provocatorio gioiello di Walsh, che ha pure messo un campo da tennis all’ingresso. Provocazione, dicevamo, racchiusa in una grotta ...