Star Wars | drammatico lutto | morto Chewbecca Com' era davvero la sua faccia

Addio a Peter Mayhe - Chewbacca nella saga "Star Wars" : Peter Mayhew, l’attore che interpretava il co-pilota Chewbacca nei film della saga Star Wars, è morto. Lo ha reso noto la sua famiglia con un post su Twitter. Mayhew, che aveva 74 anni, è deceduto lo scorso martedì.The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. ...