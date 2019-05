Caso Siri - Salvini a Conte : 'Mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia' : Caso Siri , continua a distanza il braccio di ferro tra il premier Conte e il vice Salvini . 'Mi sfidi sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia'. Così Matteo Salvini a ...

Salvini su caso Siri : 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia' : 'Ci aspettiamo che non si arrivi al voto, ci aspettiamo un gesto di maturita' politica che finora purtroppo non c'e' stato da parte della Lega: che Siri faccia un passo indietro prima del Consiglio ...

Caso Siri - Salvini a Conte : "Mi sfidi sulle tasse" : All’indomani delle parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio che ha chiesto le dimissioni del sottosegretario Armando Siri, Matteo Salvini replica durante un comizio in piazza. Il ministro dell’Interno e vicepremier è impegnato nel suo tour elettorale in Emilia Romagna ed a Fidenza (Parma) è salito sul palco per parlare ai cittadini del luogo. "Siri? Non ho tempo per beghe e polemiche, chiedetelo a Conte - ha dichiarato ai ...

Salvini sul caso Siri : Conte mi sfidi sulle tasse non su fantasie : "Mi occupo di tasse, sicurezza, droga, immigrazione. Non ho tempo per beghe e polemiche. Io lavoro". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha replicato ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulla decisione del premier Giuseppe Conte di proporre al prossimo Cdm la revoca della nomina del sottosegretario leghista Armando Siri. "Non ho tempo da perdere in polemiche. Gli italiani - ha ribadito - mi chiedono meno ...

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Giorgetti 'Il governo ha i suoi problemi' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Siri indagato - Salvini incalzato dai giornalisti evita di rispondere : “Polemiche le fanno altri - chiedetelo a Conte” : Dopo l’annuncio di Giuseppe Conte, ieri, a Palazzo Chigi, di voler presentare la revoca in Consiglio dei ministri al sottosegretario leghista Armando Siri, il segretario del partito Matteo Salvini, a Fidenza per un comizio, evita di rispondere alle domande dei giornalisti: “Le polemiche le fanno altri, chiedetelo a Conte. Io lavoro e mi occupo di flat tax, che è un diritto per i cittadini”. L'articolo Siri indagato, Salvini ...

Matteo Salvini - retroscena sulla crisi di governo : 'Non ora - ma...'. La voce : tutto già deciso - addio Conte : Tutti fermi, per ora. 'Non cadiamo nella provocazione. La crisi non si apre adesso su Siri'. Matteo Salvini , secondo un retroscena del Messaggero , placa le ire dei leghisti ma non nasconde il ...

Salvini sul caso Siri : "Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia" : “Conte mi sfida sul caso Siri? sfidiamoci sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia”, risponde così Matteo Salvini a chi gli chiede della posizione di Conte su Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione. Dopo giorni di impasse il premier ha annunciato che al prossimo Consiglio dei ministri proporrà le dimissioni del fedelissimo del ministro ...

Caso Siri - Matteo Salvini polemizza con Conte : “Non perdo tempo in polemiche - mi sfidi su tasse” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, polemizza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Caso Siri: "Non ho tempo per beghe e polemiche. Io lavoro, vedo che qualcuno ha tempo da perdere polemizzando su altro, non sono io". E rivolgendosi a Conte aggiunge: "Mi sfidi sulle tasse che interessano agli italiani non sulla fantasia, altre polemiche non mi interessano”.Continua a leggere

Salvini : Conte mi sfidi su tasse : 10.31 In Cdm "mi occupo di tasse, sicurezza e droga. Non ho tempo per beghe e polemiche, chiedetelo a Conte io non commento nulla, io lavoro". Lo dice Salvini a Fidenza (Parma), a una domanda sul caso Siri. Alla domanda sui giornali che parlano di una sfida del premier a Salvini, il ministro dell'Interno replica così: "Conte mi sfidi sulle tasse, non sulla fantasia".

Matteo Salvini - retroscena sulla crisi di governo : "Non ora - ma...". La voce : tutto già deciso - addio Conte : Tutti fermi, per ora. "Non cadiamo nella provocazione. La crisi non si apre adesso su Siri". Matteo Salvini, secondo un retroscena del Messaggero, placa le ire dei leghisti ma non nasconde il problema. La decisione del premier Giuseppe Conte di togliere le deleghe al sottosegretario alle Infrastrutt

Matteo Salvini e Orban - la vera ragione della cacciata di Siri. Bomba Lega : gioco sporco di Conte e grillini : Una accelerazione improvvisa. La scelta di Giuseppe Conte di uscire allo scoperto giovedì pomeriggio annunciando la revoca delle deleghe del sottosegretario Armando Siri viene letta dalla Lega come "non casuale". Al contrario, sarebbe stata "dettata dalla volontà di oscurare il più possibile la visi

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - telefoni bollenti. Il clamoroso giro di chiamate prima di far fuori Siri : Nel pasticcio Siri a Palazzo Chigi "c'è una sola cosa che i leghisti considerano (vagamente) positiva", scrive il Corriere della Sera. Il fatto che il premier Giuseppe Conte, ormai grillino allo scoperto, abbia avuto almeno la decenza di avvertire, o quantomeno provare a farlo, Matteo Salvini. In ma

Luigi Di Maio e Conte - 'tutto orchestrato di concerto'. Retroscena sul premier : Siri - vendetta su Salvini : La partita sulle dimissioni di Armando Siri non è solo tra Matteo Salvini , che ha difeso il sottosegretario leghista, e Luigi Di Maio , primo sponsor del suo allontanamento, ma pure quella tra ...