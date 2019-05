Ranieri e i cattivi ricordi | ' La Lazio si scansò 9 anni fa contro l' Inter' Procura apre

leggo

(Di venerdì 3 maggio 2019) Polemica nella Capitale per una frase di Claudiorilasciata in conferenza stampa alla vigilia della partitail Genoa , decisiva per la qualificazione in Champions . Il giornalista, ...

ABarolini : Ricordo benissimo quello che successe. Perchè la Procura non aprì un'inchiesta allora? Io penso che c'erano gli est… - infoitsport : Ranieri e i cattivi ricordi: «La Lazio si scansò 9 anni fa contro l'Inter». Diaconale: «Parole da bar» - maxcagliostro1 : @CZampa_official Vuoi vedere che mister Ranieri tira fuori sto asso dalla manica? Comunque io ho sempre preferito l… -