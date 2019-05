MotoGp | Jorge Lorenzo in cerca di certezze a Jerez | “fa molto caldo | dovrò migliorare

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGp - GP Spagna 2019 : “Non sono stato fortunato - voglio lottare per vincere!” : 45 punti contro 7 punti, un primo e un secondo posto contro zero: il bilancio è questo tra i due alfieri della Repsol Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo alla vigilia del GP di Spagna a Jerez de la Frontera, quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il campione del mondo, per il momento, ha imposto la sua legge e al maiorchino non resta che rimboccarsi le maniche. Di sicuro i guai fisici dell’ultimo periodo hanno condizionato e stanno ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Jorge Lorenzo e la scarsa adattabilità ai cambiamenti. Anche in Honda lo stesso film vissuto in Ducati : 45 punti contro 7 punti, un primo e un secondo posto contro zero: il bilancio è questo tra i due alfieri della Repsol Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Il campione del mondo, per il momento, ha imposto la sua legge e al maiorchino non resta che rimboccarsi le maniche. Di sicuro i guai fisici dell’ultimo periodo hanno condizionato e stanno condizionando il lento processo di adattamento di Lorenzo alla nuova moto, dopo le esperienze ...

MotoGp - Marc Marquez : “Non vedo l’ora di tornare in pista a Jerez”. Jorge Lorenzo : “Punto a questa gara da inizio anno” : Marc Marquez vuole dimenticare al più presto la caduta nel GP degli USA, due settimane fa lo spagnolo era scivolato a terra sul circuito di Austin dove aveva sempre vinto e non è così riuscito a porre il proprio sigillo nella terza tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda tornerà in pista nel weekend quando andrà in scena il GP di Spagna. Il Campione del Mondo punta a un pronto riscatto sul tracciato di Jerez e sembra molto motivato in ...

MotoGp – Vinales in difficoltà - Jorge Lorenzo ammette : “so quale è il suo problema - l’ho vissuto anche io” : Jorge Lorenzo e le difficoltà di Maverick Vinales nelle prime gare della stagione 2019 di MotoGp: le parole del maiorchino sui problemi dello spagnolo della Yamaha La stagione 2019 non è iniziata col piede giusto per Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha, nonostante l’ottimismo ed i cambiamenti non è riuscito ad ottenere buoni risultati nelle prime tre gare del campionato di MotoGp. AFP/LaPresse Mentre Valentino Rossi ha ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non si arrende - il maiorchino della Honda dimentica l’Argentina : “pronto a tornare in pista” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo alla vigilia del nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: ecco come il maiorchino della Honda arriva al Gp di Austin La stagione 2019 di MotoGp ha regalato due prime gare mozzafiato e continuerà sicuramente a farlo. Domenica i piloti si sfideranno sul circuito di Austin, in Texas, per il terzo round del nuovo Motomondiale. Reduce da una gara non proprio soddisfacente, Jorge Lorenzo è pronto a ...