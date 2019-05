Make up uomo | il trucco per lui c' è ma sulla pelle non si vede

gqitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ilup, all', piace. David Beckham ha indossato un ombretto verdecopertina di Love Magazine. Damiano dei Måneskin non esce mai di casa senza un po' di matita sotto gli occhi mentre Adam Lambert propone a ogni suo show uno smokey eyes diverso ogni volta. Prima di loro Mick Jagger, i Kiss, Johnny Depp e David Bowie, tuttiup addicted. Niente di nuovo penseranno in tanti.Eppure, l'idea che l'inizi a introdurre nella sua grooming routine anche un velo dinon è più un tabù ma, al contrario un'idea stuzzicante, non più solo in America e in Asia ma anche in Europa. Niente però di comparabile ai look eccentrici alla Christian Bale e Todd Haynes nel film Velvet Goldmine. L'si truccherà (se si truccherà) con prodotti di pura correzione. Nomi come Chanel e Giorgio Armani (e prima di loro Tom Ford e Marc Jacobs) hanno già creato linee basiche ma ad hoc «for ...

