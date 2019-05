Animali | Ministero della Salute | con la ricetta elettronica nessun costo in più

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il nuovo sistema di(Rev) non introduce né nuovi obblighi né adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a carico dei veterinari e degli utenti finali, anzi determinerà una riduzione di obblighi e un notevole risparmio di mezzi impiegati da parte dei fruitori del sistema, grazie alla possibilità di avvalersi di un sistema che permetterà un recupero veloce di informazioni e dei dati raccolti nei sistemi informativi ministeriali. E’ quanto chiarisce il– si legge sul sito web – in risposta ad alcuni articoli comparsi in questi giorni sugli organi di stampa e sui social media riguardanti la nuovaveterinaria. In diversi casi – si evidenzia – sono state fornite informazioni inesatte e fuorvianti per gli utenti e i consumatori sul funzionamento del nuovo sistema ...

corradogalimber : Quasi 50.000 animali sono stati uccisi in sette anni nel centro ricerche top secret del Ministero della Difesa ingl… - NicoColangelo : RT @24zampe: Salvini annuncia di voler raddoppiare le pene a chi maltratta gli animali e Meloni attacca la ricetta elettronica veterinaria:… - Monica_R68 : RT @24zampe: Salvini annuncia di voler raddoppiare le pene a chi maltratta gli animali e Meloni attacca la ricetta elettronica veterinaria:… -