ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Nel, messo a punto dal governo Conte e appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (30 aprile n° 34), è contenuto un articolo che dubito garantirà al nostro paese laeconomica auspicata, mentre so con certezza che esso garantirà ladella speculazione finanziaria, l’impoverimento di patrimoni collettivi come lapubblica. Con questo mi riferiscosuazzazione, l’ingiustizia e il parassitismo sociale, cioè le culture immorali di chi fa profitto e non vuole pagare le tasse a spese dei diritti della gente e dell’intera collettività.L’articolo in questione ha il titolo “enti associativi assistenziali”, è il n°14. Perentorio come il morso di un serpente letale, laconico come un aggettivo in cui è concentrato il veleno del sopruso: “All’articolo 148, deldel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo ...

TutteLeNotizie : Sanità, il decreto Crescita tratta i fondi privati alla stregua di un oratorio. E li… - crotone24news : Sanità, Confcommercio Crotone: 'superare la gestione commissariale': «Alla luce di quanto statuito nel recente decr… - FabriPollinzi : RT @thomasschael: #Sanità in #Calabria. #Mattarella ha firmato il #DecretoCalabria -