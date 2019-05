Salvini in Ungheria elogia il muro di Orban : 'migranti vanno fermati prima dell'ingresso in Ue' : 'Il problema non è ridistribuire quelli già presenti ma non farli arrivare'. Il nostro ministro dell'Interno visita il muro che Budapest ha edificato per evitare ingressi indesiderati

Salvini in Ungheria al muro anti-migranti : “Felice di vedere l’efficacia di Orban” : «Contiamo che la nuova Europa che nascerà dopo il 26 maggio punterà a proteggere le sue frontiere esterne: perché il problema non è ridistribuire i migranti già presenti, ma non farli arrivare». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine dell’incontro con il suo omologo ungherese Sandor Pinter, e dopo aver visitato il muro anti-...

Salvini : "In Italia e Ungheria si entra solo con permesso" : "In Italia, in Ungheria e in Europa si entra solo con il permesso!". E' quanto ha detto Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa, dopo aver incontrato oggi il premier ungherese, Viktor Orban, a ...

Salvini da Orbán - tappa al muro anti-migranti : “Da noi e in Ungheria si entra con il permesso” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si trova ora in Ungheria, dove insieme al premier ungherese Viktor Orbán si è recato in visita al muro anti-migranti al confine con la Serbia. Su Twitter, il vicepremier si è complimentato con il governo di Budapest per il sistema di protezione dei confini e per le politiche di contrasto all'immigrazione clandestina.Continua a leggere

