Lodi - una mamma aggredisce la prof che aveva sospeso la figlia - : La docente portata in ospedale in ambulanza. La polizia ha aperto un'indagine

Viaggio nelle città sostenibili. Il futuro di Lodi corre su una ciclabile : Due milioni di euro di investimenti sulle piste ciclabili, l'introduzione della tariffa puntuale per ridurre ancora di più la quantità di rifiuti non differenziati, il consolidamento del rapporto con l'Università e col Polo Tecnologico Padano e il supporto di una fitta rete sociale a sostegno delle fragilità. Sono questi i principali strumenti sui quali Sara Casanova, che dal 27 giugno del 2017 è sindaco di Lodi . “Grazie all'impegno e alla ...

Lodi - cyberbullismo in una scuola media : polizia sequestra smartphone : Da una scuola media di Lodi arriva una storia di cyberbullismo che fa preoccupare e riflettere. Qualche giorno fa, alcuni agenti di polizia sono entrati in azione nella primaria di secondo grado ‘Don Milani’, in Via Salvemini, 1, e hanno sequestrato il cellulare ad alcuni studenti. Dopo alcune segnalazioni, infatti, si crede che sui dispositivi vi sia registrato contenuto offensivo e lesivo della riservatezza di giovanissimi. Il ...