Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019)è stata nuovamente ospite di Live - Non è la D'Urso. Questa volta la show girl confidava di poter conoscere anche ilbiologico. La conduttrice televisiva ha confermato nel corso del talk show di Canale 5, al quale ha preso parte anche la madre biologica (Imma), di aver contattato l'exdelche potrebbe essere il verodella trentaquattrenne. Come sappiamo l'uomo giocava nel club calabrese nella stagione 84-85 e avrebbe avuto una relazione durata solo sei mesi con la signora Imma Meleca dalla quale sarebbe nataLe parole dell'exferiscono la signora Imma L'exdel, di cui non è stato rivelato il nome, è stato raggiunto telefonicamente dalla redazione di Live - Non è la D'Urso ed ha smentito di aver conosciuto Imma Meleca in passato. "Non ho mai conosciuto nessuna donna di nome Immacolata" - ha ...

SassuoloUS : In ricordo di Josef Sural, calciatore del Alanyaspor tragicamente scomparso ieri in un incidente ?? - katiadiluna16 : L'ex calciatore del Catanzaro su Paola Caruso: 'Non sono suo padre e non mi interessa' - LinezoJuve : RT @FlintCapitano: Un calciatore fallito che si riferisce al giocatore più forte della storia del calcio chiamandolo 'Il 7 della Juve'. Pe… -