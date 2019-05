Infarto Casillas | le parole di Mourinho | “Iker sta bene | è in ottime mani”

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) Joséè stato tra i primi a preoccuparsi per le condizioni di Iker, estremo difensore del Porto che ieri è stato colto da unal miocardio durante l’allenamento, nonostante i rapporti non certo idilliaci tra il tecnico portoghese e il portiere ai tempi del Real Madrid: “Tutti sanno che quando ho deciso di toglierlo dalla formazione titolare abbiamo avuto un confronto, non direi tra due persone, ma tra il capitano e l’allenatore del Real – ha spiegatoalla tv russa RT secondo quanto riportato da A Bola -. Non fu facile per me prendere quella decisione né per lui accettarla, ma i nostri rapporti erano comunque buoni e non come si dice. Mi dispiace per quello che è successo a Iker, mi sono subito messo in contatto con il Porto per sapere come stava, lì c’è uno staff medico fantastico, uno dei migliori con cui ho lavorato, ...

